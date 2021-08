Nobody Saves the World est repoussé à l’année prochaine

Nobody Saves the World annonce malheureusement un report comme beaucoup d’autres jeux cette année. Il ne vient toutefois pas les mains vides avec un aperçu en vidéo sur le multijoueur du titre.

Nobody est l’abri de repousser sa date de sortie

Dévoilé en mars dernier lors de l’ID Xbox, Nobody Saves The World est le prochain titre des créateurs des Guacamelee! Il s’agit d’un Action RPG qui va nous permettre de contrôler un héros pouvant se transformer en un tas de formes différentes, chacune ayant des mécaniques de jeu uniques. Comme le dit le titre « personne ne peut sauver le monde » mais heureusement vous n’êtes justement personne.

Un titre indépendant prometteur qui est malheureusement repoussé à début 2022 (précédemment 2021 sans plus de précision). En plus de ça, DrinkBox Studios nous fournit un trailer centré sur le multijoueur histoire de nous rappeler que Nobody Saves the World pourra se jouer en coopération avec un ami.

Nobody Saves the World sortira début 2022 sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S. Il sera disponible dès le jour de sa sortie sur le Xbox Game Pass.