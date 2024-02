No Rest for the Wicked, le prochain jeu du studio derrière Ori, sortira avec un peu de retard

Un trimestre de retard pour l’action-RPG

Et c’est via Take-Two que l’on apprend la nouvelle, puisque l’entreprise édite le jeu via Private Division. L’éditeur a publié son dernier bilan financier en date et lorsque l’on jette un œil sur les prévisions du dernier trimestre de l’année fiscale en cours (donc du premier trimestre de cette année civile), il n’est nullement question de No Rest for the Wicked. Le jeu apparait à la place dans la section du premier trimestre de l’année 2024/2025, soit entre le 1er avril prochain et le 31 juin 2024.

IGN a pu s’entretenir avec le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, afin de savoir pourquoi le titre avait été repoussé :

« Il a été repoussé d’un trimestre et, comme toujours, nous décalons quelque chose si nous voulons simplement lui apporter un peu plus de finition afin que ce soit le meilleur pari possible et une expérience encore plus incroyable pour les consommateurs. »

Avec toutes les sorties de ce trimestre, on ne se plaindra pas trop d’un tel retard, surtout si cela permet au jeu de sortir dans une version en accès anticipé qui est déjà un peu plus finalisée que ce qui était prévu.