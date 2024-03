No Rest for the Wicked, le prochain jeu de Moon Studios (Ori) sortira en accès anticipé le 18 avril

Avec une première roadmap à découvrir

C’est très bientôt que vous pourrez jouer à No Rest for the Wicked puisque le jeu sera disponible en accès anticipé dès le 18 avril prochain, seulement sur Steam. Plus tard, il sortira également sur PS5 et Xbox Series.

Le reste de la présentation s’est surtout attardée sur le fait de nous rappeler que tous les décors ont été générés à la main et pas de manière procédurale, tandis qu’il se joue da manière classique pour un action-RPG, et pas comme un Diablo même si la vue isométrique peut le faire penser et si le loot fera partie intégrante de l’expérience.

Le titre ne fera visiblement pas de cadeau et promet de présenter un petit challenge, en demandant de bien faire attention aux mouvements de l’ennemi pour ne pas faire d’erreur. Le jeu aura aussi un cycle jour-nuit ainsi que de la météo dynamique. La partie endgame nommée « Alive » a aussi été illustrée et demandera de faire face à des ennemis inédits et bien plus puissants dans des zones déjà visitées.

Puisqu’il est lancé en accès anticipé, il recevra des mises à jour fréquente et une roadmap a été présentée. La première update majeur ajoutera du multijoueur, tandis que la seconde ajoutera des nouvelles zones à explorer.