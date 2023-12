No Rest for the Wicked est le nouveau jeu de Moon Studios, les créateurs de la série Ori

Changement de style brutal pour Moon Studios

Le studio met de côté la plateforme en 2D pour aller s’aventurer vers l’action-RPG dans un univers aussi sombre qu’agréable à regarder. Le jeu prend place en l’an 841 lors de la mort du roi Harol, qui laisse ainsi son royaume à son effronté de fils qui semble être peu aguerri, surtout pour lutter contre le mal de la Pestilence qui se répand sur ses terres.

On incarne donc Cerim, membre des chevaliers divins, qui doit lutter contre ce fléau et qui va changer la face du royaume. Autant dire que contrairement à un Ori, il devrait ici y avoir plus de dialogues, mais aussi plus de violence. Tout cela pourra être vécu en solitaire ou en compagnie de trois autres amis en coopération.

No Rest for the Wicked sortira d’abord en accès anticipé sur PC et ce dès le premier trimestre de l’année 2024. Il arrivera ensuite sur PS5, Xbox Series et même sur Switch bien plus tard, à une date encore indéterminée.