Moon Studios a déjà des idées et un titre pour Ori 3, mais cette suite n’est pas du tout prête de sortir

Un troisième épisode dans le coin de la tête

C’est dans une interview chez Game Informer que Thomas Mahler, directeur créatif sur la licence Ori, déclare qu’il a déjà des idées pour un troisième épisode, et même plus, un titre : « J’ai déjà un titre. J’ai quelques idées, mais maintenant, nous sommes complètement concentrés sur No Rest for the Wicked. »

Dans ce même échange, Gennadiy Korol, co-fondateur du studio, tempérait aussi un peu les attentes en déclarant que cela ne devrait pas arriver avant un bon moment :

« Je pense que nous étions plutôt satisfaits de là où nous nous sommes arrêtés. Je pense que nous avons pu terminer l’histoire d’Ori. C’est un arc complet maintenant ; si vous jouez aux deux jeux, c’est une histoire complète. Il semblerait donc que la seule façon pour nous de revenir à Ori 3 serait d’avoir, disons, plus d’histoire à raconter. »

No Rest for the Wicked débarquera certes sur PC le 18 avril prochain, mais son accès anticipé devrait occuper le studio pendant plusieurs mois, si ce n’est des années. Ce n’est donc qu’après cela qu’il sera possible d’envisager un Ori 3.