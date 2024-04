No Rest for the Wicked : Le jeu des créateurs de la série Ori se présente dans un trailer de lancement avant son accès anticipé

Le début d’une longue aventure chez Moon Studios

Dès ce jeudi 18 avril, il sera possible de voir ce que Moon Studios nous réserve avec l’intriguant No Rest for the Wicked, qui débutera son accès anticipé sur PC via Steam.

Le titre proposera déjà un contenu conséquent, comme on peut le voir avec ce nouveau trailer, mais il sera amené à s’étoffer au fil des mois avec une première mise à jour qui apportera du multijoueur, tandis que la seconde se concentrera sur l’ajout de contenu avec une nouvelle zone à explorer. Si certains voudront attendre la version complète du jeu pour l’essayer, les autres pourront jouer à No Rest for The Wicked dès cette semaine.

No Rest for the Wicked sortira également plus tard sur PlayStation 5 ainsi que sur Xbox Serries, mais il faudra attendre la sortie de la version complète pour tester le jeu sur consoles.