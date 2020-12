No More Heroes 1 et 2 ont été listés sur PC par l’ESRB

Alors que l’on attend le troisième épisode pour l’année prochaine, No More Heroes avait porté ses deux premiers opus sur Switch il y a quelques semaines, afin de redécouvrir la licence avant No More Heroes III. Il semblerait que des versions PC pour No More Heroes 1 et 2 soient aussi en cours de préparation.

Un portage PC en route ?

Comme l’a rapporté le site Gematsu, No More Heroes et No More Heroes 2: Desperate Struggle ont tous les deux été listés par l’organisme de classification Entertainment Software Rating Board, autrement ESRB, qui est l’équivalent outre-Atlantique du système PEGI chez nous.

Etant donné qu’il s’agit là d’une source officielle, difficile de ne pas croire à l’arrivée prochaine d’un portage PC de ces deux premiers épisodes. Et, afin de ne pas trop faire monter les attentes, cela ne veut pas pour autant dire que No More Heroes III arrivera lui aussi sur PC pour autant.

No More Heroes III est attendu en exclusivité sur Switch pour l’année 2021, sans plus de précisions.