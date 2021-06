No More Heroes 1 & 2 sortiront dans quelques jours sur PC via Steam

Alors que l’on attend l’arrivée prochaine de No More Heroes 3, les joueurs PC pourront rattraper les débuts de Travis Touchdown avec la sortie des deux premiers opus sur PC via Steam. Et ça arrive la semaine prochaine.

La séance de rattrapage

Développé par Grasshopper Manufacture et notamment créé par SUDA51, No More Heroes est une série de jeux action/aventure nous faisant incarner un assassin du nom de Travis Touchdown. Avec son katana laser, il devra affronter les 10 assassins les plus dangereux au monde. Dans No More Heroes 2 : Desperate Struggle, il devra retrouver sa première place durement gagné dans le premier opus.

En attendant le troisième opus qui arrivera le 27 août prochain sur Switch, vous pourrez retrouver les deux premiers opus sur PC le 9 juin prochain pour une vingtaine d’euros sur Steam. Ces versions profiteront bien évidemment des améliorations apportées aux remaster sur consoles. On aura ainsi du 60 FPS et des fonctionnalités supplémentaires comme le support de Steam Cloud.