No More Heroes 3 présente un trailer, No More Heroes 1 & 2 arrivent sur Switch

Parmi les surprises du Mini Nintendo Direct sauvage, on a pu enfin avoir des nouvelles de No More Heroes 3, qui a eu droit à un trailer inédit. Mais Travis Touchdown ne s’arrête pas, et annonce l’arrivée de la série complète sur Switch.

La saga au complet sur Switch

Tout d’abord, on peut avoir un meilleur aperçu de ce que nous réserve No More Heroes 3, avec un récit qui change totalement d’échelle et qui troque les ennemis assassins contre des aliens. Un nouvel opus qui restera tout de même dans l’esprit des deux premiers, avec des combats nerveux au sabre laser et des prises de catch pour finir le tout avec style.

Et puisque l’on parle des deux premiers No More Heroes, notez que No More Heroes et No More Heroes 2 arrivent sur Switch, et ce sans attendre, puisqu’il seront disponibles dès aujourd’hui sur l’eShop. Pour ce qui est du troisième opus, il faudra néanmoins attendre jusqu’en 2021.