Nioh 2 : un trailer de lancement pour le deuxième DLC

Il y a quelques semaines, Koei Tecmo et Team Ninja dévoilaient des premières images pour le deuxième DLC de Nioh 2, à savoir Darkness In The Capital. Aujourd’hui, on a droit à un trailer de lancement qui revient sur l’histoire de ce DLC et sur ses nouveautés.

Plus de détails sur cette aventure

Pour accéder à cette nouvelle quête, il faudra tout d’abord terminer l’histoire principale du jeu. Le DLC vous entraînera dans la ville de Kyoto, où il faudra faire face à une nouvelle menace.

Pour cela, vous aurez accès à un nouveau type d’arme, des compétences supplémentaires (notamment pour la forme Yokai) et des Esprits Gardiens inédits. En plus de cela, un nouveau rang de rareté sera ajouté pour les objets, de nouveaux équipements seront présents et un mode de difficulté élevé fera son apparition.

Darkness In The Capital est disponible dès aujourd’hui dans Nioh 2, en exclusivité sur PlayStation 4.