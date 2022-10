Accueil » Actualités » PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de novembre 2022

Comme chaque mois, Sony propose divers jeux à télécharger dans le cadre du PlayStation Plus. S’il existe maintenant différents niveaux d’abonnement, le palier standard dit Essential, propose toujours trois jeux « gratuitement ». En octobre, on avait par exemple mis la main sur Injustice 2. Découvrons ensemble les jeux PS Plus de novembre 2022 qui arrivent très vite.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de novembre 2022 ?

Trois jeux, deux sur PlayStation 5, tous sur PS4, voici ce qui vous attend en novembre. Il sera ainsi possible de découvrir la suite de Nioh, un Souls-like qui a ses propres codes, ou encore une compilation LEGO Harry Potter. Un titre indépendant est aussi logé parmi ces gros noms, avec un concept pour le mois original.

Pour la date d’arrivée, sachez que les jeux PlayStation Plus de novembre 2022 seront disponibles ce mardi 1er novembre dans la journée. Vous pourrez les récupérer directement via la page produit ou via l’onglet PlayStation Plus de votre machine.