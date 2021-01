Nioh 2 Complete Edition – Notre aperçu de la version PC

Avec Nioh, la Team Ninja a su s’approprier le style de From Software pour proposer un action-RPG qui fonctionnait plutôt bien. Il faut dire que les développeurs de Ninja Gaiden ont une certaine expérience des systèmes de combat assez hardcore. Avec Nioh 2, ils peaufinent la formule pour la rendre encore meilleure.

Nioh 2 Complete Edition est la version qui pourrait mettre encore plus le jeu à son avantage (au même titre que les versions PS5 avec la Nioh Collection). Est-ce cependant vraiment le cas ? Nous avons testé une version preview du titre sur PC et voici nos premières impressions.

Conditions de test : Nous avons donc testé une version non définitive sur PC avec une machine assez correcte (GTX 1660Ti, Ryzen 5 2600, 16Go DDR4) et avec un écran 144hz. Cette version n’incluait pas le support HDR, la résolution pour les écrans ultralarges et le support DLSS.

Qu’apporte la version PC ?

Nioh 2 proposait déjà des options techniques assez sympathiques pour que les joueurs PS4 et PS4 Pro puissent trouver leur bonheur. Nous avions alors le mode action qui permettait d’obtenir 60FPS en sacrifiant la résolution, et le mode cinématique qui offrait une meilleure qualité d’image mais qui était évidemment moins fluide avec la limitation à 30 FPS. On retrouve d’ailleurs ces deux modes ici à la différence que l’on peut désormais modifier plus d’options comme l’occlusion ambiante, la qualité des effets ou encore les ombres.

La marge de manœuvre est donc bien meilleure puisqu’avec notre configuration, par exemple, nous pouvions facilement atteindre le mode performance haute, soit du 60FPS constant en 1080p sans sacrifier les autres paramètres. Ainsi, rassurez-vous, Nioh 2 Complete Edition est bien mieux optimisé que son prédécesseur. Nous avons tout de même constaté quelques rares chutes lorsque beaucoup d’effets de particules sont affichés à l’écran, mais cela ne descendait pas en dessous de 57-58 images par seconde.

Pour un jeu comme Nioh 2, on va bien évidemment privilégier les conditions qui nous donnent une fluidité totale, à savoir 60 FPS. En outre, on ne peut pas dire qu’il soit une claque graphique, il brille bien plus par sa direction artistique très bien maîtrisée. Toutefois, pour les plus exigeants, vous pouvez compter sur le support de la 4K Ultra HD, des écrans ultralarges, le support du HDR et des 120 FPS. Il propose également un remapage complet des contrôles du clavier et de la souris même si on préfèrera une maniabilité à la manette. C’est toujours une bonne chose de laisser le choix en tout cas.

Enfin, vous profitez également des trois DLC sortis à ce jour qui ajoutent une tonne de contenu sans oublier le casque Valve en bonus (les jeux japonais qui sortent sur Steam semblent adorer avoir un cosmétique à l’effigie de Valve).

Un bijou dans son genre

Comme le souligne notre test PS4, Nioh 2 est clairement une réussite et cette Complete Edition ne souffre d’aucun gros maux qui pourrait entacher l’expérience. Se déroulant au XVIe siècle, soit avant le premier opus, vous incarnez un être mi-humain mi-yokai (des esprits du folklore japonais) que vous allez personnaliser au préalable avec tout un tas d’options. On quitte donc William Adams (même si son skin est disponible dans le jeu) pour quelque chose de plus immersif.

Comme pour le premier opus, l’histoire n’est pas vraiment mise en avant mais un soin a été apporté au niveau des personnages secondaires qui permettent une progression moins solitaire et monotone. Car Nioh 2 brille évidement par son gameplay et son ambiance. On retrouve évidemment une formule à la « Souls » avec une jauge d’endurance, des âmes à collecter servant au gain de niveaux et que l’on perd totalement en cas de mort, et enfin une difficulté à s’arracher les cheveux.

Malgré tout, Nioh 2 reste très addictif de par un loot assez généreux et une grande variété d’armes. On peut ainsi adopter plusieurs styles de combat, qui plus est renforcés avec un système de postures (basse, moyenne, et haute), et optimiser son build grâce à une pléthore d’effets sur chaque objet. Le bestiaire est aussi féroce que vicieux, le moindre relâchement peut mener à une mort expéditive même contre des ennemis réguliers.

Actuellement, nous sommes devant la meilleure alternative à From Software si les jeux de ce dernier studio ne sont pas votre tasse de thé car Nioh 2 arrive à se démarquer admirablement de son modèle mine de rien. Il est également assez généreux en fonction multijoueurs avec de la coopération, les tombes malveillantes et bienveillantes, et des expéditions à faire à plusieurs pour gagner gros.

Conclusion

Si vous aviez manqué Nioh 2 l’année dernière cette version PC (ou la version PS5 incluant le premier opus) est l’occasion de s’essayer à un excellent jeu d’action bien épicé. Ce second opus comble quelques faiblesses du premier et enrichit la formule. Son approche différente des Souls peut même vous faire prendre goût à ce challenge brutal. Le jeu tourne correctement et rien de choquant nous a troublé sur l’aspect technique même pour une version non définitive. Nioh 2 Complete Edition sortira le 5 février prochain sur PC via Steam.