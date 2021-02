Nioh Collection : Notre avis sur la version PS5

La série Nioh a mis du temps avant de se lancer, mais le premier opus a su surfer avec efficacité sur la vague des Souls-like en proposant un jeu d’action-RPG exigeant et assez différent des titres de From Software pour tirer son épingle du jeu. Nioh 2 sonne comme l’aboutissement de la formule du premier opus, avec encore plus d’options de personnalisation et un gameplay toujours plus profond.

Voir les deux titres arriver dans une seule et même collection avec Nioh Collection est une aubaine pour ceux qui n’ont jamais joué à la série, puisqu’ils vont pouvoir découvrir ces deux opus dans leur meilleure version, sur PC et PS5. Après avoir jeté un oeil à la version PC, voici ce que donne la version PS5 de Nioh Collection.

Promo Nioh Collection (PS5) - Acheter sur Amazon Incarnez william, le samurai sans maître, dans le japon de la période sengoku; Maîtrisez les arts mortels du samurai dans la peau d'un mystérieux guerrier

Une version sans compromis

Depuis le lancement de la PS5, beaucoup de jeux permettent de choisir entre 4K et 60 fps, mais ces remasters réunissent le meilleur des deux mondes pour nous proposer de la 4K native avec 60 fps d’une fluidité sans faille. Si vous n’avez pas d’écran 4K, vous pouvez même opter pour un mode spécial conçu pour la PS5, qui s’adaptera à votre écran.

Mais certains chanceux pourront essayer le mode 120 fps, qui n’est compatible qu’avec un certain nombre d’écran. Autant le dire tout de suite, il s’agit là du mode le plus confortable pour profiter de l’expérience, même si la différence n’est pas flagrante de prime abord avec le mode 60 fps.

Malgré ces options qui font plaisir et que l’on a pas forcément l’habitude de voir sur consoles (rares sont les titres proposant du 120 fps à l’heure actuelle), Nioh premier du nom porte sur lui le poids des années. Le remaster fait du bien au jeu, mais il ne fait pas illusion pour autant, et le moteur montre qu’il a atteint ses limites.

Les textures restent vieillottes, certaines animations manquent de fluidité et quelques effets de lumière montrent du crénelage. On en attendait un peu mieux d’un remaster, mais le titre reste tout de même parfaitement jouable, avec certains décors et effets spéciaux qui remontent le niveau. On pourra même profiter d’un mode photo afin de tirer partie de cette jolie direction artistique.

Nioh 2 s’en sort forcément mieux même s’il est difficile de parler de remaster dans son cas, puisqu’il est sorti l’année dernière. Reste que le jeu profite plutôt bien des 120 fps, et affichent un rendu très légèrement plus propre que la version PS4, mais ceux qui y ont joué sur la précédente console de Sony n’y verront que très peu de différences.

L’intérêt de ce remaster provient surtout du fait que les temps de chargement ont été drastiquement réduits, si ce n’est supprimés. La version PS5 profite également des fonctionnalités de la manette DualSense, avec des retours haptiques qui sont forcément plus intéressants que les gâchettes adaptatives ici, étant donné le peu de fois où elles servent (on pense notamment à l’arc).

Du contenu à foison

Vous l’aurez compris, même si les effets et options rajoutés sont les bienvenues, ils ne chamboulent pas totalement l’expérience, qui était déjà agréable de base. Si vous avez déjà joué à ces deux titres, il est difficile de vous conseiller cette édition, mais pour ceux qui n’ont pas encore tenté l’aventure, vous aurez ici de quoi vous occuper avec un contenu gargantuesque.

Tous les DLC des deux jeux sont ici présents, même les plus récents de Nioh 2, de quoi ajouter une bonne durée de vie à l’ensemble. Les armes et armures supplémentaires sont aussi disponibles d’entrée pour Nioh 2.

Nioh et Nioh 2 étaient déjà assez riche, mais tout ce contenu supplémentaire vient rajouter de la plus-value très intéressante pour les joueurs qui découvrent la licence, ou ceux qui n’ont joué qu’à un seul des deux titres.

Pour ceux qui possèdent déjà les deux jeux, vous pourrez transférer votre sauvegarde vers ces remasters sans soucis. La mise à niveau est en revanche un peu plus compliqué. Pour Nioh 2, vous pourrez bien passer de la version PS4 à la version PS5 sans frais supplémentaires, et vous transporterez également les DLC que vous avez achetés (vous n’aurez pas accès aux DLC que vous ne possédez pas bien entendu).

Pour le premier Nioh, la mise à niveau n’existe tout simplement pas. Vous pourrez bien transférer votre sauvegarde, mais il faudra repasser à la caisse pour avoir droit aux améliorations du remaster. Ces dernières restent cependant dispensables, comme nous l’avons vu précédemment.

Nioh Collection offre donc un beau contenu, avec une excellente durée de vie grâce à la présence des DLC et des options graphiques appréciables sur consoles. On pense par exemple au mode 120 fps ou à la 4K native combinée aux 60 fps, qui permettent d’apprécier l’expérience fournie par ces deux opus dans les meilleures conditions possibles. La refonte graphique est cependant plus discutable, surtout pour le premier Nioh, dont les défauts techniques sont encore plus visibles aujourd’hui. Pas de quoi effrayer les nouveaux venus pour autant, avec cette compilation qui devient un indispensable pour eux, tandis que ceux qui ont déjà fini les deux jeux pourront s’en passer.