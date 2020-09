Nioh 2 : le DLC Darkness in the Capital arrivera le 15 octobre

Après avoir sortir une mise à jour le mois dernier et suite à son premier DLC, Le Disciple de Tengu, Nioh 2 va prochainement recevoir du nouveau contenu avec son deuxième gros DLC, Darkness in the Capital.

Quelques images en plus

C’est via le PlayStation Blog que l’on apprend que ce nouveau contenu arrivera dès le 15 octobre prochain. Cette aventure inédite nous entrainerenera du côté de la cité de Kyoto, avec de nouveaux mystères à découvrir, mais aussi des nouveaux Yokai à combattre et des capacités supplémentaires à apprendre. On a ici droit à quelques images qui nous laissent un premier aperçu de ce que nous réserve ce DLC.

Nioh 2 est disponible sur PlayStation 4. Pour en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre test.