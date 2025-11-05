Nintendo va maintenant se concentrer sur la production de jeux Switch 2, et promet encore plus de films

La transition est en marche

Nintendo a souvent dit qu’il ne mettrait pas la première Switch de côté avant un petit moment, mais le succès de la Switch 2 va peut-être accélérer la transition. Dans le document publié par le constructeur, on peut lire qu’à partir de maintenant, le développement de nouveaux jeux sera centré sur la Switch 2 avant tout.

Ce qui ne veut pas dire que Nintendo enterra la première Switch, ne serait-ce que parce que des éditeurs tiers continueront de sortir des jeux dessus, mais de son côté, les jeux first-party vont désormais tourner autour de cette nouvelle console. D’ailleurs, Nintendo précise qu’il continuera à produire des Switch tant que la demande est présente.

Nintendo précise aussi qu’il y a à présent 400 millions de comptes Nintendo créés, et 34 millions d’abonnés au Nintendo Switch Online. Il est aussi intéressant de noter que 84% des possesseurs de Switch 2 possédaient déjà une Switch. Après tout, cette dernière a touché un très large public avec 154 millions de consoles vendues, ce qui rend ce pourcentage évident. Nintendo aura au moins réussi à attirer 16% de nouveaux clients, ce qui n’est pas rien.

De nouveaux films en préparation

Et peut-être que la clé pour attirer cette nouvelle clientèle, c’est d’aller la chercher via un autre média. On le sait, le succès du film Super Mario Bros a donné des ailes à Nintendo, qui prépare déjà la sortie du second film et d’un potentiel spin-off sur Donkey Kong, en plus de son film en live-action The Legend of Zelda.

Et cela va s’accélérer selon Nintendo, qui montre dans son document que d’autres longs-métrages encore inconnus du public sont en préparation, et sont prévus pour sortir à une cadence soutenue. Le constructeur précise que comme pour le film Mario, il reste très impliqué dans chaque projet et ne se contentera pas de vendre la licence, d’où la création de sa filiale Nintendo Stars qui s’occupe de ces films.