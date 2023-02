Accueil > Actualités > Nintendo va faire l’impasse sur l’E3 2023, comme Sony et Microsoft

Le groupe ReedPop a beau mettre toute son énergie pour que l’E3 redevienne le salon incontournable de l’année dans le milieu du jeu vidéo, il se heurte à des refus qui ont de quoi miner le moral. Il était déjà plus ou moins acquis que la sainte trinité (Nintendo – Sony – Microsoft) ne participerait pas à l’événement californien, mais tout cela restait encore à l’état de bruits de couloir pour Nintendo. Jusqu’à aujourd’hui, puisque le constructeur japonais a clairement indiqué son absence à l’E3 2023.

Un clou de plus dans le cercueil

Même si Nintendo est habitué de l’exercice, sa présence à l’E3 de cette année n’avait rien d’acquise. Difficile d’être surpris en apprenant que l’entreprise fera bel et bien l’impasse sur le salon, comme le confirme aujourd’hui VentureBeat qui s’est entretenu avec le constructeur. Nintendo indique simplement que l’événement ne rentre pas dans ses plans actuels :

« Nous abordons notre implication dans tout événement au cas par cas et nous envisageons toujours différentes façons de communiquer avec nos fans. Étant donné que le salon de l’E3 de cette année ne correspond pas à nos plans, nous avons pris la décision de ne pas y participer. Cependant, nous avons été et continuons d’être un fervent partisan de l’ESA et de l’E3. »

Pour nous autres, la non-participation de Nintendo à l’E3 ne devrait pas changer grande chose puisqu’on imagine que le constructeur aura tout de même à Nintendo Direct sous le coude pour le mois de juin. Mais pour celles et ceux qui comptaient se rendre sur le salon dans l’espoir de tester les prochains jeux Switch, c’est la douche froide. Gageons que Geoff Keighley doit actuellement se frotter les mains avec un grand sourire suite à cette nouvelle, puisqu’il n’aura quant à lui aucune vergogne à englober le Nintendo Direct dans le cadre de son Summer Game Fest, si Nintendo Direct estival il y a.