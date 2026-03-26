Nintendo révèle la présence surprise d’un personnage dans le film Super Mario Galaxy, gare aux spoilers

Nintendo spoile tout le monde

Pour son film Super Mario Galaxy, Nintendo est allé puiser dans tout le lore Mario en ramenant certains personnages comme Bowser Jr. et Harmonie, qui seront au cœur de ce nouveau long-métrage. Mais ils ne seront pas les seuls. Une nouvelle affiche du film a été dévoilée aujourd’hui, et laisse entrevoir la présence d’un personnage pour le moins inattendu.

On parle ici de Fox McCloud, protagoniste de la licence oubliée (par Nintendo) StarFox, qui sera donc bien présent dans le film Super Mario Galaxy. Un petit indice dévoilé dans la dernière bande-annonce laissait sous-entendre que le personnage pourrait bien apparaitre, mais on ne s’attendait pas à ce que Nintendo lui consacre une affiche, surtout à une semaine de la sortie. Belle façon de gâcher la surprise, sauf si l’idée est d’aller parler aux fans de StarFox qui n’avaient initialement pas prévu de voir le film. Est-ce là le signe que d’autres licences Nintendo sont à attendre, avec un simili Smash Bros en fin de course ?

Pour rappel, Super Mario Galaxy sortira dans nos salles obscures le 1ᵉʳ avril prochain.