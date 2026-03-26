Nintendo révèle la présence surprise d’un personnage dans le film Super Mario Galaxy, gare aux spoilers
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Rédigé par Jordan
La semaine prochaine, Mario, Peach et compagnie reviennent sur grand écran avec le film Super Mario Galaxy, qui aura pour but de répliquer le succès du premier long-métrage. Ce qui sera une tâche particulièrement difficile dans la mesure où le film Super Mario a été l’un des plus rentables de tous les temps dans le domaine de l’animation. Mais pour cette suite, Nintendo met le paquet sur un casting bien plus riche que dans le précédent volet, histoire de parler encore plus aux fans de la licence. Quitte à vendre la mèche un peu trop tôt. Donc gare aux spoilers.
Nintendo spoile tout le monde
Pour son film Super Mario Galaxy, Nintendo est allé puiser dans tout le lore Mario en ramenant certains personnages comme Bowser Jr. et Harmonie, qui seront au cœur de ce nouveau long-métrage. Mais ils ne seront pas les seuls. Une nouvelle affiche du film a été dévoilée aujourd’hui, et laisse entrevoir la présence d’un personnage pour le moins inattendu.
On parle ici de Fox McCloud, protagoniste de la licence oubliée (par Nintendo) StarFox, qui sera donc bien présent dans le film Super Mario Galaxy. Un petit indice dévoilé dans la dernière bande-annonce laissait sous-entendre que le personnage pourrait bien apparaitre, mais on ne s’attendait pas à ce que Nintendo lui consacre une affiche, surtout à une semaine de la sortie. Belle façon de gâcher la surprise, sauf si l’idée est d’aller parler aux fans de StarFox qui n’avaient initialement pas prévu de voir le film. Est-ce là le signe que d’autres licences Nintendo sont à attendre, avec un simili Smash Bros en fin de course ?
Pour rappel, Super Mario Galaxy sortira dans nos salles obscures le 1ᵉʳ avril prochain.
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