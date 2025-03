Nintendo confirme la sortie du film Zelda en live action pour le 26 mars 2027

Le NCU prend forme

Fort de l’immense succès du film Super Mario Bros., Nintendo se montre désormais confiant quant au potentiel de ses licences sur grand écran. Après avoir mis en avant sa mascotte, la firme s’attaque à une autre de ses franchises emblématiques : The Legend of Zelda.

C’est via son application Nintendo Today, dévoilée hier lors du dernier Nintendo Direct, que l’entreprise japonaise a annoncé que le long-métrage Zelda sortira en salles le 26 mars 2027. Et puisque les films sortent traditionnellement le mercredi en France, il y a de fortes chances pour que nous puissions le voir dès le 24 mars dans nos salles obscures.

Pour rappel, le film prendra la forme d’un live action (avec de véritables acteurs) et sera réalisé par Wes Ball, connu pour Le Labyrinthe ou encore La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume. On ignore encore tout du casting et de l’intrigue, mais le réalisateur, grand fan de la licence, affirme vouloir créer un « film d’aventure fantastique » aux accents de « Miyazaki en live action ».

Il ne reste plus qu’à attendre un futur Nintendo Direct qui lèvera le voile sur les premiers acteurs annoncés. Qui sait, peut-être y verra-t-on Chris Pratt en Ganondorf ? Avant ça, on précise qu’un nouveau film d’animation Super Mario Bros est planifié pour une sortie en 2026.