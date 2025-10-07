Nintendo publie un court-métrage animé sans aucune explication, qui interroge tout le monde (lié au film Mario ou à Pikmin ?)

Baby steps

Niveau communication cryptique, on tient ici un nouveau champion. Sans aucune description, avertissement ou n’importe quoi qui pourrait nous dire ce qu’il veut véhiculer ici, Nintendo a posté une vidéo « à la Pixar », mettant en scène un enfant faisant ses premiers pas. C’est certes mignon tout plein, et ça donnerait presque envie d’avoir un bambin, mais à part pour repeupler la Terre, difficile de savoir quel est le message que veut faire passer le constructeur ici.

L’une des théories les plus crédibles est qu’il s’agit là d’un court-métrage produit par Nintendo Pictures, afin de montrer ce qu’est capable de faire cette division. Certains pensent aussi que cela serait lié au prochain film Mario, le bébé pouvant représenter Harmonie (les cheveux et les étoiles évoquant cela). Mais l’absence de description autour de la vidéo laisse plutôt entendre que Nintendo veut jouer la carte du mystère.

Alors les internautes ont cherché jusqu’à évoquer la piste de Pikmin. Au-delà de la musique de la vidéo qui peut évoquer celle des jeux, on semble surtout voir un Pikmin à 1min40 de la vidéo, en arrière-plan, comme un internaute l’a si bien souligné.

Red Pikmin running in the background at 1:40 — Andrew (@derachi.com) 2025-10-07T13:26:10.380Z

Ce n’est encore qu’une vague théorie étant donné que Nintendo ne lâche rien pour le moment. Et s’il s’agit bien de Pikmin, rien ne dit qu’il s’agirait d’un nouveau jeu, surtout pour le Nintendo d’aujourd’hui qui veut apporter ses licences sur le grand écran ou dans ses parcs d’attractions. Mystère donc.