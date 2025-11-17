Nintendo publie les trois images du film The Legend of Zelda avec Link et Zelda

Zelda et Link tapent la pose

Nintendo a sans doute publié ces images du film film The Legend of Zelda pour nous reprendre la main sur la communication, et nous montre ainsi Benjamin Evan Ainsworth et Bo Bragason dans les tenues de Link et Zelda, sur les terres d’Hyrule (enfin, de la Nouvelle-Zélande). On voit ainsi que dans ce film, Link enfilera sa tenue verte iconique, tandis que Zelda aura droit à un costume plus proche de celui que l’on a pu voir dans Breath of the Wild.

On remarquera également que la princesse est ici armée d’un arc, laissant sous-entendre qu’elle ne sera pas mise de côté et partira elle aussi à l’aventure, en pouvant se défendre elle-même. À première vue, le look semble réussi, même si l’on ne peut pas s’empêcher d’y voir un petit aspect fan-film pour le moment, mais cela vient certainement du fait qu’il est encore difficile de concevoir qu’un film Zelda en live-action est bien en train d’être produit. Il est de toute façon bien trop tôt pour juger le film d’une telle manière.

Le tournage vient juste de débuter, et il reste encore énormément de travail à Nintendo et Sony Pictures pour parfaire ce film, attendu pour le mois de mai 2027.