Nintendo pourrait ralentir la production de Switch 2 à cause d’un marché américain en berne

2 millions de consoles produites en moins ?

Les ventes de Switch 2 aux États-Unis commencent à montrer quelques signes d’épuisement, ce que l’on doit en partie au pouvoir d’achat en difficulté depuis les mesures implémentées par Donald Trump, et à d’autres facteurs qui peuvent être liés à la console en elle-même. La période de fin d’année, toujours très rentable, n’a pas été aussi exceptionnelle que prévu, et c’est pourquoi Nintendo pourrait se montrer raisonnable en produisant moins de consoles. Bloomberg estime qu’au lieu de 6 millions de consoles prévues, Nintendo pourrait finalement n’en produire que 4 millions durant ce trimestre, qui touche bientôt à sa fin.

Plusieurs analystes interrogés par Bloomberg estiment que le line-up de la console est aussi en cause, même si Pokémon Pokopia a redonné des couleurs à la courbe des ventes (un peu tardivement pour cette année fiscale). Mais les coûts de production de la Switch 2 joueraient bien un rôle dans cette décision. Nintendo n’a toujours pas acté une quelconque hausse de prix, mais n’a rien écarté non plus et regarde attentivement comment le marché se comporte.

Le prochain rapport financier du constructeur devrait nous en apprendre un peu plus, en tirant un bilan complet de la première année fiscale de la Switch 2 pour mieux déterminer son avenir.