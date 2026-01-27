Nintendo nous présente les jeux Virtual Boy qui seront bientôt disponibles sur Switch 2
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
En faisant revenir le Virtual Boy sur le devant de la scène, Nintendo nous prouve que le business de la nostalgie n’a pas de limite, pas même celle de la honte. L’un des plus grands échecs du constructeur sera bientôt au cœur d’une nouvelle salve de jeux pour le Nintendo Switch Online, en plus de revenir sous la forme d’un accessoire à destination des collectionneurs qui auraient un peu trop d’argent de côté.
7 jeux dès février, le reste arrive plus tard
Le catalogue du Virtual Boy arrivera en effet très prochainement sur la Nintendo Switch 2, et ce via l’intermédiaire du Nintendo Switch Online + Pack additionnel. L’abonnement permettra de nous replonger dans de très vieux souvenirs dès le 17 février prochain, avec une première série de jeux. On découvre lesquels aujourd’hui, avec 7 jeux qui seront ajoutés sur le service à partir de cette date, à savoir :
- 3-D Tetris
- Galactic Pinball
- Golf
- The Mansion of Innsmouth
- Red Alarm
- Teleroboxer
- Virtual Boy Wario Land
Nintendo ne compte cependant pas s’arrêter là et prévoit de sortir 9 autres jeux dans le courant de cette année. La liste est la suivante :
- D-HOPPER
- Mario Clash
- Mario’s Tennis
- Jack Bros.
- Space Invaders Virtual Collection
- Vertical Force
- Virtual Bowling
- V-Tetris
- Zero Racers
Et si cela fait trop de rouge pour vos petits yeux, sachez qu’une mise à jour sera proposée à une date ultérieure (toujours en 2026) permettant de changer la couleur principale des jeux, comme en vert ou en jaune, à condition de bien retirer le filtre de l’accessoire si vous jouez via cet intermédiaire.
Cet article peut contenir des liens affiliés