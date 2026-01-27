Nintendo nous présente les jeux Virtual Boy qui seront bientôt disponibles sur Switch 2

7 jeux dès février, le reste arrive plus tard

Le catalogue du Virtual Boy arrivera en effet très prochainement sur la Nintendo Switch 2, et ce via l’intermédiaire du Nintendo Switch Online + Pack additionnel. L’abonnement permettra de nous replonger dans de très vieux souvenirs dès le 17 février prochain, avec une première série de jeux. On découvre lesquels aujourd’hui, avec 7 jeux qui seront ajoutés sur le service à partir de cette date, à savoir :

3-D Tetris

Galactic Pinball

Golf

The Mansion of Innsmouth

Red Alarm

Teleroboxer

Virtual Boy Wario Land

Nintendo ne compte cependant pas s’arrêter là et prévoit de sortir 9 autres jeux dans le courant de cette année. La liste est la suivante :

D-HOPPER

Mario Clash

Mario’s Tennis

Jack Bros.

Space Invaders Virtual Collection

Vertical Force

Virtual Bowling

V-Tetris

Zero Racers

Et si cela fait trop de rouge pour vos petits yeux, sachez qu’une mise à jour sera proposée à une date ultérieure (toujours en 2026) permettant de changer la couleur principale des jeux, comme en vert ou en jaune, à condition de bien retirer le filtre de l’accessoire si vous jouez via cet intermédiaire.