Nintendo ose relancer son Virtual Boy sur le marché, l’une de ses machines les moins bien vendues

Le culot n’a pas de limite

Durant le Nintendo Direct de septembre, on s’attendait à un vrai nouveau Mario, à des exclusivités Switch 2 marquantes, et même à des portages désirés de longue date. Le programme de Nintendo était cependant un peu différent, puisqu’il avait envie de nous faire acheter un Virtual Boy, trente après son échec commercial.

Vous ne rêvez pas, Nintendo va bel et bien ressortir le Virtual Boy à ceci près qu’il s’agira ici d’un accessoire dans lequel on viendra glisser sa Switch. Cela offrira une nouvelle vue sur la machine, permettant d’imiter celui de la console sortie durant les années 90. Et pour cela, il fallait également des jeux, c’est pourquoi Nintendo compte sortir 14 jeux au fil des mois qui seront compatibles avec le Virtual Boy. Cette fonctionnalité et ce catalogue seront accessibles via l’abonnement du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel.

L’accessoire imitant le Virtual Boy sera quant à lui vendu à 79,99 €, et sortira le 17 février 2026. Si vous n’avez pas envie de mettre autant d’argent dedans, alors que vous souhaitez jouer à ces jeux, vous pourrez aussi vous procurer une version carton miniature pour y glisser votre Switch, à 19,99 €. Pas le même look, mais le prix n’est aussi pas le même.