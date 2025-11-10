Nintendo lance un site pour vous permettre de voir si vos jeux Switch sont compatibles sur Switch 2

Vérifiez si votre jeu Switch est compatible Switch 2

Nintendo a lancé un site axé sur ce problème de rétrocompatibilité, en vous offrant une base de données complète dans laquelle vous pouvez fouiller afin de voir si vos jeux Switch peuvent tourner sur Switch 2 sans problème. La liste des jeux incompatibles n’est de toute façon pas longue, mais cela peut vous éviter quelques mauvaises surprises.

Si, par exemple, vous tapez Nintendo Labo sur ce nouveau site, vous verrez alors que le VR kit est par exemple noté d’un « Non compatible », en raison de l’accessoire qui est trop étroit pour la Switch 2. D’autres jeux comme Kill la Kill IF ou encore In my Shadow laissent aussi apparaitre un sigle qui indique que la compatibilité rencontre encore des problèmes.

Cependant, depuis le lancement de la Switch 2, la première liste qui avait été partagée n’est plus forcément d’actualité. De nombreux problèmes de compatibilités ont depuis été résolus, comme l’indique ce nouveau site, à l’image de Palia ou encore Rocket League. Si vous avez un doute sur un jeu, vous savez maintenant où vous rendre pour vérifier l’information.