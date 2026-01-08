Nintendo dévoile de nouveaux coloris pour les Joy-Con de la Switch 2, qui font le service minimum

Des couleurs qui seront vite cachées

Nintendo a aujourd’hui révélé l’existence de deux nouveaux Joy-Con violet clair et vert clair pour sa Nintendo Switch 2. Mais ces nouvelles couleurs se montrent finalement très timides, puisqu’elles sont seulement affichées sur les tranches des manettes et sous le joystick.

Ce qui contraste avec les Joy-Con première génération, où les nouveaux coloris venaient repeindre l’intégralité des manettes. On se retrouve donc ici avec des Joy-Con qui restent principalement noirs, et dont les coloris seront à peine perceptibles lorsque les Joy-Con seront connectés à la console ou à un support manette, ce qui est assez questionnable. Espérons qu’à l’avenir, Nintendo s’autorise à des coloris un peu plus prononcés pour se débarrasser de ce noir certes très sobre, mais qui n’apporte pas beaucoup de couleurs.

Ces Joy-Con violet clair et vert clair seront disponibles dès le 12 février prochain, pour coïncider avec la sortie de Mario Tennis Fever (même si les couleurs n’ont rien à voirs avec le jeu).