Nintendo : Beaucoup de studios auraient du mal à obtenir des kits de développement pour la Switch 2

Priorité à la première Switch ?

John Linneman, membre de Digital Foundry, a rencontré beaucoup de studios durant son passage à la Gamescom, qui était le grand rendez-vous de l’industrie durant ce mois d’août. Il déclare que de nombreux témoignages mettent en évidence le manque de partage de kits de développement pour la Switch 2, que Nintendo ne distribuerait pas à tout le monde.

Cela compliquerait la tâche pour les studios de développer des versions Switch 2 de ses jeux. Toujours selon les retours recueillis par Linneman, Nintendo encouragerait plutôt les studios à développer des jeux Switch, pour ensuite compte sur la retrocompatbilité afin que ces jeux soient accessibles sur Switch 2 (propos retranscrits par Game Developer) :

« Ils sont nombreux à avoir dit la même chose. Ils veulent sortir [leurs jeux] sur la Switch 2. Ils adoreraient sortir des versions Switch 2 de leurs jeux, mais ils ne peuvent pas obtenir le matériel nécessaire. »

Une stratégie étrange de la part de Nintendo, même si le constructeur peut vouloir faire en sorte que la première Switch ne soit pas totalement délaissée. Ce manque de kits de développement ne serait pas réservé aux petites équipes selon Oliver Mackenzie, qui affirme que certains gros studios ont également du mal à s’en procurer. Pour autant, cela ne serait pas une généralité. Il suffit de voir des petits jeux comme Chillin’ by the Fire pour se rendre compte que Nintendo ne bloque pas complètement l’accès à ces kits chez les indépendants.