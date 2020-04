Ninjala : une date pour la bêta ouverte sur Switch

Ninjala, jeu multijoueur en 4 vs 4 ou en Battle-royale dans un univers cartoonesque, s’est trouvé une date pour une bêta ouverte. C’est donc le 28 avril qu’il faudra prendre rendez-vous si jamais vous voulez vous essayer au titre avant sa sortie.

Un free-to-play sur Nintendo Switch

C’est par l’intermédiaire du calendrier partagé par les développeurs que l’on apprend les dates et heures précises de cette bêta ouverte. Le jeu est un free-to-play multijoueur où vous contrôlerez des ninjas du 21ème siècle armés de bâtons en combats 4 contre 4.

Le tout dans une ambiance très cartoon, comme un certain Splatoon, ponctuée de K.O et autres joyeusetés. Le titre est prévue pour sortir à la fin du mois de mai, le 27 plus exactement si l’on en croit la fiche de Ninjala sur l’eShop. Voici les horaires français exacts de la bêta :