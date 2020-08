Ninjala vient de franchir la barre des 4 millions de téléchargements

Sorti sur Nintendo Switch le 24 juin, Ninjala semble avoir attiré un certain public. Après avoir célébré la barre des deux et trois millions, respectivement le 30 juin et le 13 juillet, GungHo Online Entertainment vient d’annoncer que le titre venait tout juste de franchir le cap des 4 millions de téléchargements.

Quelques Jala pour fêter ça

Le shooter chewing-gum a donc été installé sur plus de 4 millions de Switch. Evidemment, toute proportion gardée puisqu’il s’agit d’un free-to-play, et il aurait été intéressant de connaître le nombre de joueurs qui sont restés et qui se connectent régulièrement. Néanmoins, pour fêter ça comme il se doit, le studio a annoncé que tous les joueurs Ninjala recevront 100 Jala gratuitement (la monnaie du jeu). Il suffira de se connecter avant la fin du mois d’octobre pour les récupérer.