Ninjala atteint les six millions de téléchargements sur Switch

On entend pas forcément beaucoup parler de Ninjala, mais le jeu continue à faire grossir sa communauté en rassemblant des millions de joueurs à travers le monde. En août dernier, on apprenait que le titre avait été téléchargé plus de quatre millions de fois, et c’est aujourd’hui un nouveau record pour le titre qui est atteint.

Une récompense pour les joueurs

GungHo Online Entertainement a ainsi annoncé que le titre avait passé la barre des six millions de téléchargements depuis sa sortie, soit une progression de deux millions qui est à saluer. Pour fêter cela, tous les joueurs peuvent désormais recevoir 100 Jala gratuitement en se connectant au jeu avant le 25 mars prochain.

Ninjala est disponible en free-to-play sur Nintendo Switch.