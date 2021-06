Ninjala va s’offrir une collaboration avec Demon Slayer en juillet

On aurait presque tendance à l’oublier, mais Ninjala connaît un franc succès sur Switch, et ne cesse de nous le rappeler en mettant en avant ses chiffres. Le free-to-play a fêté son premier anniversaire il y a de cela quelques jours, et histoire de continuer les festivités encore quelques semaines, on apprend qu’une collaboration avec le manga Demon Slayer va voir le jour.

Un crossover que l’on attendait pas

Le célèbre manga va donc bien débarquer dans Ninjala durant un événement qui commencera le 19 août et qui durera jusqu’au 30 août prochain. On aura donc droit à de nouveaux objets mais aussi aux skins et aux armes inspirés par Demon Slayer, avec des costumes pour imiter Tanjiro, Nezuko ou encore Giyu.

Cela fera partie des nombreux événements qui vont voir le jour durant les festivités de ce premier anniversaire, avec notamment plusieurs tournois jusqu’à l’arrivée de la saison 7 du jeu.