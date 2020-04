Ninjala

Ninjala est un jeu d'action se déroulant dans un univers cartoon dans lequel vous contrôlez un ninja lors d'affrontements en 4 contre 4. Utilisez vos compétences de parkours dans différents environnements et armez vous de votre plus belle batte de baseball pour sortir vainqueur de ces duels intenses où celui qui possède le plus grand nombre de points gagne. Le jeu est disponible en modèle free-to-play, c'est à dire qu'il est gratuit pour toute personne disposant d'une Nintendo Switch.