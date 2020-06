Ninjala dépasse la barre des 2 millions de téléchargements

Alors que le jeu de tir multijoueur Ninjala, initialement prévu pour sortir le 28 mai, avait finalement été repoussé au 24 juin dernier, l’accueil des joueurs ne s’est pas fait attendre puisque le titre vient tout juste de dépasser les 2 millions de téléchargements. Loin de prouver la qualité du jeu, le fait qu’il soit disponible en free-to-play n’y est pas pour rien !

🎊2 Million Downloads!!🎊

Thank you for your tremendous support, ninjas!

In celebration of 2 million downloads of #Ninjala, all players will receive a free gift of 100 Jala! ✨🎁✨

Thank you again, and enjoy!#GungHo #NintendoSwitch pic.twitter.com/quoZsmLfHC

— PlayNinjala (@playninjala) June 30, 2020