Nightingale : Notre interview avec Aaryn Flynn sur le jeu de survie coopératif

Annoncé lors de la dernière cérémonie des Game Awards en décembre dernier, Nightingale est le premier projet du studio Inflexion Games, nouvelle équipe chapeautée par Aaryn Flynn, ancien patron de BioWare. Plusieurs développeurs qui l’accompagnent ont d’ailleurs déjà travaillé ensemble, notamment sur les franchises Dragon Age et Mass Effect.

Avec un tel CV, le studio affiche de fortes ambitions avec Nightingale, leur nouveau jeu de survie coopératif qui se déroulera en pleine époque victorienne. Afin d’en savoir un peu plus sur ce projet, nous avons pu poser quelques questions à Aaryn Flynn, l’actuel CEO d’Inflexion Games. Voici notre interview.

Origines du projet

Depuis combien de temps Nightingale est-il en développement ? Quand est-ce que l’idée d’un tel projet est venue, à la fondation du studio ou un peu avant ?

Nous avons commencé le développement de Nightingale peu de temps après avoir formé le studio en 2018. Nous étions un petit groupe à l’époque, avec beaucoup d’anciens de BioWare, et depuis nous avons grandi avec plus d’une centaine de personnes dans l’équipe. C’est remarquable de voir quel point nous avons grandi en tant qu’équipe et de voir comment Nightingale a évolué depuis cette période.

Avec votre vaste expérience en matière de RPG, pourquoi avoir choisi le genre du jeu de survie ?

Nous n’avons pas directement démarré Nightingale avec l’idée qu’il s’agirait d’une expérience de survie et de craft dans un monde partagé. Nos premières conversations tournaient principalement autour du type de monde que l’on voulait créer. A travers nos différentes expériences, que ce soit à BioWare ou dans d’autres studios, nous avions tous une passion partagée pour la création de mondes, et on se demandait plutôt « quel nouvel univers qui serait différent et impactant pourrait faire voyager les joueurs ? »

Nous avons passés beaucoup de temps à construire notre monde, à trouver son ton et son look, et à façonner le lore. Initialement, alors que le monde de Nightingale prenait forme, nous nous sommes dirigés vers un RPG online, mais au fur et à mesure que l’on remplissait ce monde, il devenait clair que le gameplay que nous apprécions et les manières dont les joueurs interagissent avec l’environnement marcheraient mieux dans le cadre d’un jeu de survie.

Une époque victorienne alléchante

Nightingale semble être une sorte de Stargate dans une époque victorienne. Est-ce que cela veut dire que chaque portail mènera à un serveur abritant un biome aléatoire et où les joueurs devront construire une forteresse.

Nous allons entrer plus dans les détails sur le fonctionnement des portails plus tard mais une chose est importante pour nous, c’est que les joueurs se sentent connectés en tant que communauté. Nous avons un dicton au sein du studio, qui est « un millions de royaumes, un univers« , qui est l’idée d’avoir une communauté unie. Que vous jouiez en solo ou en coop, nous voulons que le monde soit vivant et connecté. Lorsque les joueurs voyagent à travers les portails, découvrent de nouveaux mondes et leur font face seul ou ensemble, ça fait partie de cette vision.

Pour prendre un exemple parlant en ce moment, qu’est-ce qui différencie Nightingale d’un Valheim en dehors de l’univers ?

Je respecte vraiment les autres jeux de survie et je passe un excellent moment à y jouer, y compris à Valheim. Nous nous focalisons sur ce qui est intéressant pour les fans du genre, et nous recherchons des moyens de pousser cela dans de nouvelles directions. Un exemple de quelque chose dans Nightingale qui, bien qu’il s’agisse d’un concept simple, nous enthousiasme par son potentiel, c’est le réseau de royaume que les joueurs peuvent traverser, chacun avec ces propres attributs et défis. Pouvoir découvrir plus d’une map, et même une infinité de nouveaux mondes, nous donne l’opportunité d’apporter une large variété de créatures et des looks divers, tout en explorant différents gameplays.

Le mélange d’une époque de notre ère à de la fantaisie donne un résultat assez singulier. Avez-vous une raison majeure à ce choix ? A-t-il été inspiré par d’autres titres qui utilisent ce procédé comme Greedfall ou New World ?

Ce qui nous a vraiment motivés, ce sont deux choses. Premièrement, beaucoup d’entre nous ont passé du temps à travailler sur des jeux de high-fantasy et de science-fiction, alors nous voulions faire quelque chose de différent, qui paraisse différent du look et du ressenti de ces expérience. Deuxièmement, nous nous sommes vraiment accrochés à l’idée de créer une fantasy qui serait plus ancrée dans quelque chose de familier pour le joueur. Oui, il y a de la magie et des créatures inhabituelles que l’on croise dans Nightingale, mais c’est aussi enraciné dans une période assez familière que nous trouvions vraiment intéressante.

Dans le trailer, on peut voir des fusils, des pistolets, des marteaux et des haches. Y aura-t-il d’autres types d’armes à utiliser ? Voire de la magie ?

Nous révélerons plus de détails concernant les armes et les objets dans le futur. Cependant, la magie fera définitivement partie des outils que les joueurs seront capables de manier à travers le jeu. Ce n’est pas forcément quelque chose dont ils auront accès dès leur arrivée dans le monde de Nightingale – cela prendra du temps et beaucoup de compétences pour être maîtrisé. Mais aussi, comme vous le mentionnez, nous avons une combinaison de plusieurs armes, et c’est parce que nous voulions que les choix du joueur soient nombreux en combat, avec des joueurs qui vont explorer diverses combinaisons qui conviendront à leur manière de jouer.

Futurs plans de Nightingale

Au vu de l’actualité, la question se pose. Prévoyez-vous du contenu liés aux NFT ou à la blockchain ?

Je ne peux pas dire que c’est quelque chose à laquelle nous avons pensé, donc non.

Quels sont les plans pour Nightingale en ce moment ? Peut-on s’attendre à une bêta ou un accès anticipé ?

Nous allons entrer en phase de test plus tard dans l’année. Nous n’avons pas de date ferme pour le moment, mais cela viendra dans les mois à venir. Les gens peuvent s’inscrire sur le site officiel de Nightingale.

Comptez-vous ajouter du contenu au jeu sur le long terme ?

Nous avons des plans pour cela. Pour l’instant, nous nous focalisons sur la phase de test et l’accès anticipé, mais après cela nous allons absolument rechercher à faire évoluer Nighingale à travers le temps.

Conclusion

Pour terminer, avez-vous une anecdote de développement ou une histoire sympa à nous raconter ?

Haha bien sûr (rires). Très tôt dans le développement, peu de temps après avoir décidé que nous allions ancrer le jeu dans un univers inspiré par l’ère Victorienne, un petit groupe de notre équipe est allé à Londres pour une visite. Une de nos artistes (sur les environnements du jeu) a passé la journée à juste se promener et à prendre des photos – de pierres, de briques, de vieux bâtiments etc.

Elle a pris tellement de photos ! Et juste quand nous pensions qu’elle avait terminé, elle y est retournée pour une seconde journée car il y avait tant à voir et à capturer. Elle a fait un travail extraordinaire et ces photos nous ont permis de nous convaincre que nous étions sur la bonne piste.

On remercie Aaryn Flynn pour cette interview et le temps qu’il nous a accordé. Nightingale est actuellement en développement et proposera une phase de bêta sur PC plus tard dans l’année.