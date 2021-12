Nightingale

Nightingale est un jeu de survie coopératif développé et édité par Inflexion Games, un studio composé d'anciens membres de Bioware. Prenant place dans un univers à la fois fantasy et inspiré de l'époque victorienne, les joueurs et les joueuses doivent progresser ensemble à travers les contrées des fées dans le but d'atteindre Nightingale, le dernier havre où l'humanité s'est réfugiée.