Nexomon : Le Pokémon-like sortira aussi sur consoles

Si depuis quelques années Game Freak et sa licence phare n’ont plus autant la cote, malgré des ventes toujours au top, certains indépendants ont carrément décidé d’agir à leur façon pour prolonger l’expérience des Pocket Monsters. C’est par exemple le cas de VEWO Interactive, qui proposait il y a quelques années le très chouette Nexomon sur PC et mobiles, avant de développer une suite débarquant l’année dernière.

Retour du premier volet

Le Pokémon-like est de plus en plus courant, traduisant la grogne des fans de la licence de Game Freak, déçus par ce que propose le développeur nippon depuis la 3DS. Il faut dire aussi que Pokémon Epée et Bouclier est loin d’avoir reçu l’accueil critique élogieux auquel on aurait pu s’attendre. Ainsi, fort d’un premier épisode réussi, VEWO Interactive sortait Nexomon : Extinction en août dernier sur consoles et PC. Et visiblement, le titre a su trouver son public.

C’est en effet ce que l’on déduira de l’annonce du jour : Nexomon premier du nom va avoir droit à une parution sur consoles. Après le PC et les mobiles, ce sera donc au tour des PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch d’accéder à ce Pokémon-like au style très old-school. L’occasion pour les joueurs console de découvrir les prémices de l’histoire, puisque le scénario de ce premier volet se déroule mille ans avant les événements de Nexomon : Extinction.

C’est par le biais du trailer ci-dessus que PQube a annoncé la nouvelle. Malheureusement, pas de date de sortie pour le moment, il faudra donc être un peu patient. La vidéo précise néanmoins que Nexomon arrive bientôt sur consoles, de quoi nous laisser espérer le voir débarquer avant la fin de l’année.