Nexomon précise sa sortie sur consoles

Tandis que les amoureux de la franchise Pokémon attendent de voir ce que donneront les prochains jeux, à savoir Arceus ainsi que les remakes de Perle et Diamant, Vewo Interactive a décidé de passer à l’offensive pour gagner du terrain sur son concurrent. Fort du succès de Nexomon : Extinction, l’entreprise offrira en effet au premier opus de sa licence une parution sur consoles. Et ce dans peu de temps !

L’attente vaudra-t-elle la chandelle ?

Débutée sur PC et sur mobiles il y a deux ans, la licence Nexomon a rapidement su réunir une belle quantité de fans. Si bien que la sortie de la suite, sous-titrée Extinction, a fait couler pas mal d’encre. Ce second volet n’a d’ailleurs pas volé son petit succès, puisque non content d’être plutôt intéressant le jour J, il s’offrait une mise à jour conséquente quelques semaines plus tard, corrigeant nombre de ses défauts.

Le mois dernier, nous apprenions que Vewo Interactive s’était mis en tête d’offrir une nouvelle sortie à Nexomon, premier volet de la franchise. Une riche idée, surtout à l’approche de Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante. Cette fois-ci, c’est donc au tout des consoles d’accueillir ce RPG très inspiré des travaux en 2D de Game Freak.

Annoncée sans aucune date, cette version console de Nexomon se précise aujourd’hui sur le site de son éditeur, PQube. Nous apprenons ainsi que c’est le 17 septembre prochain qu’il débarquera sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X | S.