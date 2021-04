New Pokémon Snap : Les premiers tests sont tombés, voici les notes

En attendant les prochains remakes et Légendes Pokémon: Arceus, les fans de la série pourront s’offrir une petite promenade sympathique sur l’île de Lentis pour y photographier des Pokémons dans New Pokémon Snap. Plus de vingt ans après le premier opus, le spin-off revient avec un épisode Switch, dont les premiers tests viennent de tomber.

Les premiers avis

Les premiers exemplaires du jeu ont été distribués à certains membres de la presse à travers le monde, et les premières notes du jeu sont enfin disponibles. Si le titre ne semble pas révolutionner la formule, il semble être un spin-off sympathique qui plaira aux fans de la saga qui souhaitent une aventure quelque peu différente.

Le score Metacritic est pour l’instant fixé à 80 à l’heure où nous écrivons ces lignes. Quant à notre test, vous pourrez le découvrir très prochainement sur le site. Nous vous préparons également tout un tas d’astuces et de guides qui vous permettront de tout découvrir dans le jeu.

New Pokémon Snap sera disponible dès le 30 avril prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.