New Pokémon Snap, que vaut le retour du safari photo sur Switch ? Test en vidéo

La franchise Pokémon a toujours connu de nombreux jeux vidéo. Si on connait surtout la série de RPG, n’oublions pas les nombreux spin-off sortis au fil des années. New Pokémon Snap fait revenir un jeu sorti il y a plus de 20 ans, à travers un nouveau titre où l’on se prend pour un véritable photographe, prêt à tout pour prendre les meilleurs clichés.

Tel un rail shooter mais avec un appareil photo, le soft nous propose de prendre les Pokémons en photo dans un safari où l’on parcourt de magnifiques environnements. Mais est-ce que l’aventure vaut le coup d’être vécu ? C’est ce que l’on vous explique dans notre vidéo-test visualisable juste en-dessous, idéal si vous n’aviez pas encore lu notre test écrit sorti il y a peu.

New Pokémon Snap est sorti le 30 avril dernier sur Nintendo Switch. Vous pouvez également retrouver nos différentes astuces à travers notre guide complet de New Pokémon Snap ou encore donner votre avis sur le jeu dans notre section critiques des joueurs.