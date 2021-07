New Pokémon Snap : Un DLC gratuit pour le 4 août prochain

New Pokémon Snap va bientôt donner aux photographes Pokémon une bonne raison de retourner sur le titre avec du contenu permettant de faire de nombreux nouveaux clichés.

Un DLC, c’est tellement cliché.

Cette suite au Pokémon Snap de la Nintendo 64 a plutôt bien marché en matière de ventes, il est donc logique de retrouver du contenu supplémentaire mais la bonne nouvelle c’est qu‘il sera gratuit. Après avoir remercié les joueurs d’avoir partagé leurs photos sur la toile, Nintendo a annoncé que le titre disposera de nouvelles zones à explorer offrant 20 nouveaux Pokémon à photographier dont Psykokwak, Ronflex ou encore Balignon.

D’après les images de trailer, les nouvelles zones semblent être au nombre de trois (avec le choix du jour et de la nuit) avec : un canyon, une forêt, et un parcours sur une rivière. Il sera apparemment possible de rétrécir son véhicule pour explorer de nouveaux recoins et prendre des photos sous un autre angle.

Ce contenu gratuit sera disponible le 4 août prochain. N’hésitez pas à consulter notre test du jeu pour en savoir plus.