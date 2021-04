New Pokémon Snap s’offre un guide vidéo de la région de Lental

En attendant Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, ainsi que Légendes Pokémon : Arceus, New Pokémon Snap viendra faire patienter les fans des Pokémon avec une aventure bien plus tranquille. Le titre s’est déjà bien montré avec son dernier trailer en date, mais The Pokémon Company nous offre un nouvel aperçu du jeu histoire d’en voir encore plus.

Faites le tour de Lental en vidéo

Cela se passe tout d’abord avec une vidéo qui fait le tour de la région de Lental, qui servira de décor à cette aventure. La vidéo est certes en japonais, mais on peut au moins découvrir tout un tas de nouvelles images durant presque 7 minutes de gameplay. On y voit plus ou moins la même description des fonctionnalités de cet opus, que l’on avait pu voir dans le précédent trailer, mais ici dans un format un peu plus long.

New Pokémon Snap sera disponible dès le 30 avril prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.