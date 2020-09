NBA 2K21 dévoile ses dates de sortie sur les consoles next-gen

Disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch et Stadia depuis le 4 septembre dernier après la mise en ligne d’une démo cet été, NBA 2K21 officialise son arrivée le 10 novembre sur Xbox Series X | S et le 19 novembre sur PlayStation 5 par l’intermédiaire de son compte Twitter officiel.

Une mise à niveau qui a un coût

Rappelons que la version next-gen de la simulation de basket-ball affiche un tarif conseillé de 74,99€, contre 69,99€ pour la current-gen. Notez aussi que la mise à niveau gratuite entre les actuelles et futures plateformes de Sony et Microsoft est disponible uniquement pour les possesseurs de l’édition Mamba Forever dont le prix est fixé à 99,99€.