Test NBA 2K21 – Notre avis sur la version Next-Gen

Incontestablement le meilleur jeu de sport en ce qui concerne le basket, même en l’absence de concurrence sérieuse, NBA 2K21 n’a pas voulu manquer le rendez-vous de cette nouvelle génération sur consoles en proposant une version PS5 et Xbox Series X|S alors qu’il est sorti il y a quelques mois à peine. En prenant en plus une décision que peu d’éditeurs ont pris, celle de proposer l’amélioration payante même si vous aviez le jeu sur PS4 ou sur Xbox One (sauf pour la Mamba Forever Edition). Est-ce que cela vaut le coup pour autant ?

Condition de test : Nous avons joué à la version PS5 pendant une dizaine d’heures en testant principalement les nouveautés.

Des nouveautés avec cette version Next-Gen

Si vous êtes une habitué de la licence et que vous collectionnez les éditions d’année en année, nous vous renvoyons à notre test de septembre sur PS4 qui vous donne un avis global du titre ainsi que sur ses nouveautés par rapport à l’année dernière. Cette version Next-gen de NBA 2K21 ressemble toutefois plus à une version définitive qu’à un simple boost graphique car en plus d’ajouter beaucoup de choses qui tirent profit de la puissance des machines, il en profite pour apporter du contenu supplémentaire.

En parlant justement de contenu qui n’a pas vraiment besoin d’une puissance technique spécifique, on salue l’effort entamé en 2019 concernant la WNBA avec l’ajout d’un mode « The W » qui permet de se créer une joueuse personnalisée qui tracera sa route dans la discipline. En plus du mode MaCarrière, une sorte de drama sportif qui met en scène votre avatar dans son parcours allant du lycée à la NBA, la grosse addition de NBA 2K21 édition next-gen est sans doute la grande ville qui remplace MonQuartier et élargie les horizons.

Cela transforme ainsi le soft en une sorte de MMO car il ne faut pas s’attendre à un monde ouvert incroyable, il s’agit d’un hub plus large où l’on peut interagir avec les autres joueurs, récupérer des quêtes, et même se faire quelques matchs de rue en 3vs3. Cette addition est sans doute celle qui va vous faire passer encore plus d’heures ballon en main avec un renforcement des interactions et des accomplissements. Malheureusement, on n’échappe pas aux microtransactions qui pourront faire grincer des dents si vous n’êtes pas encore habitués (les VC et la collection MyTeam des joueurs current-gen peuvent être transférés vers la version next-gen).

Plus beau mais pas que

Comme tous les autres titres sur PS5 et Xbox Series X|S, ce qui impressionne en premier lieu, ce sont les chargements très rapides. On attend rarement plus d’une poignée de secondes pour passer à l’action grâce aux SSD des consoles. Visuellement, la série a toujours été un bel exemple d’évolution en la matière. Ici, même s’il ne faut évidemment pas s’attendre à une claque (on espère l’année prochaine) nous avons droit à une petite mise à jour des modèles des joueurs qui est tout de même assez visible bien que la différence ne soit pas énorme.

On retiendra surtout les nouvelles animations qui élèvent encore le niveau de réalisme. On le constate particulièrement avec les collisions, d’ailleurs le système haptique de la DualSense reproduit assez bien les rapports de force entre les joueurs avec des gâchettes adaptatives qui peuvent être plus » dures » lorsque l’on défend notamment. C’est simple, NBA 2K21 vous fait vivre un match diffusé en direct plus vrai que nature.

On apprécie également l’ajout d’un « contrôle pro » qui permet d’avoir plus d’impact sur les tirs avec une maîtrise de l’arc de tir en pressant simplement le stick droit vers le bas et en plaçant ensuite le marqueur de visée au bon timing. Vous pouvez toutefois revenir à l’ancien système à tout moment. Parmi les petites nouveautés sympathiques mais sans grand impact, on retient le système de Takeover qui a été remanié, et les modes MyLeague et MyGM centralisés désormais dans un nouveau mode MyNBA.

En conclusion

Même si on a l’impression que certaines choses auraient pu être dans la version sortie en septembre (comme le mode WNBA plus étoffée), cette mouture Next-Gen de NBA 2K21 est assez convaincante et reste le meilleur jeu de basket actuel qui maîtrise son domaine avec brio, et ce même en l’absence d’une vraie concurrence à la NBA Live en son temps. Le titre a su profiter de la puissance des nouvelles machines avec un rendu un peu plus joli, plus réaliste tout en offrant des temps de chargement bien plus courts. Du début à la fin, nous sommes immergés plus que jamais dans un match avec toute l’ambiance d’une diffusion à la télévision. Toujours est-il que le système de microtransaction pourra être un frein. En tout cas, si vous cherchez un jeu de sport pour accompagner votre nouvelle console, NBA 2K21 est un choix que l’on vous conseille. Un peu moins si vous avez déjà une édition standard sur PS4/Xbox One.