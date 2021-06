Les prochains jeux 2K Games semblent avoir fuités sur la toile

L’E3 approche à grands pas et l’on attend un tas de surprises de la part de tous les éditeurs de l’industrie. Les rumeurs ne font ainsi que s’accentuer mais celle qui concerne la fuite des prochains jeux de 2K Games a notamment été confirmé par Jason Schreier. Cela donne ainsi beaucoup de crédit à ce qui va suivre même si l’on rappelle que cela doit être pris avec des pincettes comme toujours.

Yes this 2K leak is real but I'm not sure all of it is going to be at E3. Can't wait for Marvel XCOM though https://t.co/6TxZSk8hDa

— Jason Schreier (@jasonschreier) June 3, 2021