NBA 2K21 s’offre un nouveau trailer intitulé « Welcome to the City »

2K Games et Visual Concepts viennent de dévoiler un nouveau trailer pour la version next-gen de NBA 2K21, une vidéo intitulée « Welcome to the City ».

Laissez ce que vous savez derrière vous

Le trailer « Welcome to the City » de NBA 2K21 (dont vous pouvez lire ou relire notre test) nous présente « The City », la version moderne de l’ancien « Mon Quartier« . Vous allez pouvoir laisser libre court à votre talent et à votre imagination dans ce mode de jeu épique.

La version next-gen du soft nous promet « une toute nouvelle expérience pour votre MyPLAYER », cela comprend la plus grande carte jamais créée de la série NBA 2K couvrant quatre arrondissements, quatre bandes rivales, l’introduction de Maires, des quartiers distincts, un terrain en honneur au Black Mamba et d’autres choses.

NBA 2K21 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC et sortira le 10 novembre sur Xbox Series puis le 12 novembre sur PlayStation 5.