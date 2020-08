NBA 2K21 : Une version démo en approche sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch

Après s’être offert un premier trailer de gameplay, NBA 2K21 s’invitera bientôt sur le disque dur de vos consoles avec une démo qui vous permettra de tâter la nouvelle mouture du jeu de basket plébiscité.

Rendez-vous à la fin du mois d’août

C’est plus précisément le 24 août prochain que cette version d’essai débarquera sur nos consoles et il vous sera donc possible de tester la nouvelle itération du jeu de basketball avec ses nouveaux contrôles « Pro ». Visual Concepts explique avoir travaillé dur pour rendre l’expérience unique sur chaque plateforme et a tiré profit de la puissance des consoles de nouvelles générations pour faire franchir un cap à sa simulation de basket, il faudra malheureusement attendre la fin de l’année pour en savoir plus.

Devenu un incontournable depuis plusieurs années maintenant, le système de commande « Pro » a eu droit a un petit coup de neuf afin d’apporter davantage d’options au joueur. Vous aurez donc accès à une panoplie de dribbles et de tirs plus élargis tout en étant plus intuitif à effectuer. Plusieurs mouvements ont été motion capturés, notamment par une des légendes de la NBA Nate Robinson et le titre proposera une expérience complète avec pas moins de 14 dribbles sizeups et 36 sizeups NBA unique.

NBA 2K21 sera disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch et Stadia le 4 septembre prochain et plus tard cette année sur PlayStation 5 et Xbox Series X.