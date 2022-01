Naughty Dog : Neil Druckmann réaffirme que le studio travaille sur plusieurs jeux

Lors de la prise de parole de Sony durant le CES 2022, le constructeur a rappelé que 17 studios first party travaillaient actuellement sur des jeux à venir, dont Naughty Dog. Le co-président du studio, Neil Druckmann, était d’ailleurs présent lors de la conférence afin d’adresser quelques mots, et teaser les projets à venir en ce qui concerne Naughty Dog.

Plusieurs projets à la fois ?

Durant la conférence, comme le rapporte le site MP1st, Neil Druckmann a terminé son intervention en déclarant : « nous mourrons d’envie de partager avec vous les multiples projets de jeu que nous avons en développement chez Naughty Dog ».

Rien de très surprenant ici, puisque de nombreux bruits de couloirs teasent de nombreux projets chez Naughty Dog, mais c’est ici le co-président en personne qui confirme le fait que le studio est à l’œuvre sur plusieurs jeux, ce qui n’est pas rien. L’un d’eux est déjà plus ou moins connu, puisqu’il s’agît d’un jeu multijoueur en standalone lié à The Last of Us Part II, mais pour les autres, tout n’est encore qu’au stade de rumeurs.

L’un des autres projets du studio pourrait être le fameux remake du premier The Last of Us, qui a fait l’objet d’une rumeur fondée et crédible l’année passée. Si on va plus loin, on peut espérer un nouvel épisode d’Uncharted, étant donné que la licence revient en force en ce début d’année avec la sortie de Uncharted : Legacy of Thieves Collection et celle du film porté par Tom Holland.

On arrêtera les spéculations et on patientera bien sagement jusqu’à ce que Naughty Dog nous donne des nouvelles plus officielles, sauf si tout fuite avant, évidemment.