Uncharted: Legacy of Thieves Collection – Que vaut la version PC de ces deux chefs-d’œuvre made in Naughty Dog ?

Quelques mois après leur ressortie sur PlayStation 5, Uncharted 4 et Uncharted: The Lost Legacy reviennent avec leur compilation, Uncharted: Legacy of Thieves Collection, sur PC ce mercredi 19 septembre 2022. Mais alors, que vaut la version PC des dernières aventures de Nathan Drake et de Chloe Frazer ?

Condition de test : La compilation a été testée pendant une dizaine d’heures à partir d’une version envoyée par l’éditeur, le tout sur un PC équipé d’une RTX 3060, d’un AMD Ryzen 7 5800X et 32gb de RAM.

Dans la peau de deux explorateurs légendaires

Uncharted: Legacy of Thieves Collection est la compilation réunissant Uncharted 4 et Uncharted: The Lost Legacy, qui est sortie sur PlayStation 5 le 28 janvier 2022 et qui arrive le 19 octobre prochain sur PC.

De fait, pour les deux trois du fond qui n’ont jamais touché à ces deux magnifiques jeux, c’est l’heure d’un petit rappel concernant l’histoire de ces deux softs. Commençons avec Uncharted 4 qui nous plonge dans les ultimes aventures de Nathan Drake qui part en quête du trésor d’Henry Avery poussé par son frère Sam alors que notre bon vieux Nate avait pris sa retraite en ce qui concerne la chasse aux trésors.

Ensuite, en ce qui concerne Uncharted: The Lost Legacy, ce dernier nous raconte les aventures de Chloe Frazer peu de temps après les événements d’Uncharted 4. Cette dernière fait équipe avec l’impitoyable Nadine Ross afin de trouver un artefact légendaire en Inde, avant que ce dernier ne tombe entre de mauvaises mains.

Partir en quête de richesses sur nos bons vieux PC

Uncharted: Legacy of Thieves Collection permet donc à celles et ceux qui veulent découvrir, ou redécouvrir, ces deux aventures sur PC, de le faire en jouant avec la meilleure version possible sur le marché.

En effet, même si la version PC n’est qu’un simple portage de la version PlayStation 5 par Iron Galaxy Studios, nous avons tout de même quelques petites améliorations qui ne sont pas à négliger pour le confort des joueurs et des joueuses.

Si vous avez déjà fait la compilation sur la dernière console de Sony, vous ne ressentirez probablement pas à nouveau la claque graphique puisque la différence est très minime avec quelques effets supplémentaires sur l’éclairage et les ombrages. Par contre, le vrai avantage de cette sortie sur PC, outre le fait de faire découvrir le jeu à plus de monde, c’est bien évidemment le confort manette ou clavier en main.

Comme pour Spider-Man Remastered, la Dualsense est compatible avec toutes ses fonctionnalités, comme le retour haptique ou les gâchettes adaptatives ce qui rajoute un plus niveau immersion si vous disposez de la dernière manette de Sony.

En plus de cela, la compilation sur PC dispose de la 4K comme sur PS5, ainsi que d’une fréquence d’images par seconde améliorée, et elle est compatible avec les écrans ultra-larges mais malheureusement nous n’en disposions pas durant le test.

Malheureusement pour les possesseurs de carte graphique Nvidia, le jeu ne prend pas en charge la technologie DLSS, mais par contre, celles et ceux qui ont une carte AMD vous pourrez profiter de la technologie AMD Fidelity FX Super Resolution 2 pour booster encore plus vos petits FPS tout en ayant une expérience visuelle haute définition.

Configuration PC

Et enfin pour finir, Iron Galaxy a fait un excellent travail sur l’optimisation de ce portage pour la version PC. A aucun moment nous n’avons eu de chutes de FPS, de bugs manette en main, ou de crash. C’est un presque sans fautes, puisque nous avons eu tout de même quelques soucis en ce qui concerne les cinématiques des deux jeux.

En effet, il arrive régulièrement sur les deux titres que les personnages voient leur animation buger à faire la fameuse « T-pose », de la même manière qu’un PNJ sur Cyberpunk 2077, en pleine cinématique. Forte heureusement ce problème ne touche que les cinématiques, et on espère qu’un patch viendra corriger le tire car ce problème nuit complétement à l’immersion.

Encore une fois, Sony a réussi son tir avec ce portage PC de Uncharted: Legacy of Thieves Collection, et on attend avec impatience de tester les autres portages de la firme nipponne comme notamment Sackboy: A big Adventure et Spider-Man Miles Morales.