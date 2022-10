Naughty Dog s’associe à PlayStation Visual Arts pour travailler sur un jeu encore non-annoncé, Uncharted de retour ?

Moins connu que beaucoup d’autres studios de développement internes chez Sony, PlayStation Visual Arts est tout de même à l’origine du tout récent The Last of Us: Part I, en collaboration avec Naughty Dog. Les deux studios entretiennent donc une bonne relation, que Sony et PlayStation ont envie de voir perdurer dans le temps avec de nouveaux projets. On le devine avec la mise en ligne d’une nouvelle offre d’emploi pour travailler chez PlayStation Visual Arts, qui a pour but de recruter un producteur pour un projet encore non-annoncé.

Un autre remake en cours ?

Sur l’offre d’emploi en question, PlayStation Visual Arts dit être en train de construire une nouvelle équipe interne qui aura pour but de travailler sur un projet en collaboration avec Naughty Dog. Si le projet est encore non-annoncé, le studio précise néanmoins qu’il a « une vision claire et un plan préparé pour la sortie ».

Tout le monde se demande maintenant sur quel projet ces deux studios travaillent. Etant donné que c’est ici PlayStation Visual Arts qui a la main, et que Naughty Dog ne semble « que » collaborer avec le studio, il ne faut pas écarter la piste d’un nouveau remake, comme pour le premier épisode de The Last of Us.

Si on était mauvaise langue et que l’on spécule un peu, on pourrait se dire que Sony serait capable d’essayer de nous vendre un remake de The Last of Us: Part II, mais on pariera plutôt sur un remake du tout premier Uncharted. Maintenant que le studio a prouvé ce dont il était capable en la matière, un remake tel que celui-ci a toutes les chances d’arriver, même si on reste au stade de la supposition pour le moment.

Espérons néanmoins un projet un peu plus ambitieux que cela, que ce soit un tout nouvel épisode d’Uncharted ou, soyons fous deux minutes, un retour de Jak & Daxter (oui, on y croit, un peu, un jour).