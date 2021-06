Naughty Dog travaille bien sur un jeu standalone multijoueur selon des offres d’emploi

Ce n’est plus vraiment un secret, Naughty Dog serait bien à l’œuvre sur une expérience multijoueur. Et celle-ci ne sera visiblement pas liée directement à The Last of Us Part II, puisqu’il s’agirait d’un jeu standalone, comme le dévoile de nouvelles offres d’emploi publiées par le studio.

Un vrai jeu multijoueur à part

Ce n’est pas la première fois qu’une offre d’emploi nous indique l’envie du studio de travailler sur du multijoueur. Naughty Dog est donc à la recherche d’un level designer et d’un gameplay scripter pour son prochain titre, comme est décrit de la manière suivante :

« Embarquez dans la nouvelle aventure de Naughty Dog – le premier jeu multijoueur standalone du studio ! Nous recherchons le même niveau d’ambition et de qualité que nos jeux signatures, portés par une histoire, dans ce projet multijoueur unique. »

On attend donc de savoir ce qu’il en sera vraiment, mais on imagine qu’il s’agit là du multijoueur de TLOU 2 qui a été revu pour gagner en ambition et ainsi se présenter comme un jeu multijoueur en standalone. Le studio ne donne pas d’indices concernant le moment où ce jeu sera révélé. Etant donné que le recrutement est encore pleinement actif, on imagine que ce n’est pas pour tout de suite.