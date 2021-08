The Last of Us Part II : Des éléments dataminés d’un mode multijoueur suggèrent qu’un Battle Royale était prévu

Ce n’est pas vraiment un secret, The Last of Us Part II devait bien avoir un mode multijoueur dans les plans initiaux de Naughty Dog. Ce mode n’est finalement jamais arrivé et aux dernières nouvelles, le studio serait plutôt en train de travailler sur un jeu multijoueur en standalone, mais des éléments du projet lié à TLOU II ont été retrouvés par un dataminer nommé Speclizer, qui nous révèle ce qui était prévu au départ.

Un mode qui prendrait le titre du jeu au pied de la lettre

Dans une nouvelle vidéo postée sur sa chaîne YouTube, il explique alors avoir trouvé des éléments dans les fichiers du jeu qui sont liés à ce projet de multijoueur abandonné. On y trouverait alors des objets, comme un Listen-Mode Device, qui permettrait de repérer les adversaires en se concentrant, comme ce que l’on peut faire dans le mode solo avec Ellie, Joel ou Abby.

Il y a aussi découvert une map complète qui devait être utilisée ici, avec évidemment des textures non finalisées, qui était construite à la façon d’une map de Battle Royale, avec des points d’intérêt bien spécifiques. Il faut bien préciser que cette conclusion n’est que pure spéculation de sa part, contrairement aux autres éléments multijoueur qu’il a pu trouver. Un mode dans lequel il faudrait être le dernier à survivre correspondrait effectivement bien à The Last of Us (après tout, vu le titre du jeu…).

On ne sait pas si ces idées et ces éléments ont été transférés ensuite dans le standalone en préparation chez le studio, qui recrute encore activement pour le développement du projet.